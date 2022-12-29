На благоустройство Нижнего Тагила выделят больше 340 миллионов рублей в 2023 году

Уже запланированы пять проектов на будущий год Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В 2023 году на благоустройство Нижнего Тагила выделят больше 340 миллионов рублей. Уже запланированы пять проектов, направленных на улучшение общественного и дворового пространства.

В городе проведут ремонт во дворе дома на улице Зари, 99 и Дружинина, 39. Также будет продолжаться обустройство Ленинградского проспекта. Продолжится обустройство пешеходной зоны Ленинградского проспекта по нечетной стороне. Займутся и преображением Нижне-Выйского сквера и пешеходной зоны в районе Черноисточинского шоссе.

- На обустройство Нижне-Выйского сквера и пешеходной зоны на ГГМ предусмотрено 99,6 и 58,5 млн. рублей соответственно. Сейчас ведется подготовка документации для проведения конкурсных процедур, - отметили в пресс-службе администрации города.

Ранее в Нижнем Тагиле утвердили рекордный бюджет на будущий год. Его доходная часть составит больше 20 миллиардов рублей.