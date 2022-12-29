В обеспечении безопасности граждан и общественного порядка будут задействованы более 500 сотрудников полиции Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле на время новогодних каникул усилят работу полицейских, чтобы обеспечивать общественный порядок. Планируется, что во время выходных в городе пройдет порядка 200 праздничных мероприятий, в которых примут участие порядка 65 тысяч человек.

- В обеспечении безопасности граждан и общественного порядка будут задействованы более 500 сотрудников полиции, а также работники частных охранных организаций, казаки и добровольные народные дружины, - сообщили в МУ МВД «Нижнетагильское».

В новогоднем городке на Театральной площади ежедневно будут дежурить сотрудники патрульно-постовой службы, а также инспекторы ДПС ГИБДД будут следить за безопасностью дорожного движения.