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НовостиОбщество29 декабря 2022 16:53

Свердловская прокуратура помогла поставить на жилищный учет парня, оставшегося без попечения родителей в детстве

Изначально молодому человеку отказали во внесении его в список детей, оставшихся без попечения родителей
Дарья ЧИПУРИНА
Прокуратура направила иск с целью защитить права молодого человека

Прокуратура направила иск с целью защитить права молодого человека

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Свердловской области помогла решить жилищный вопрос парня, оставшегося без попечения родителей в раннем возрасте. Его поставили на учет для получения квартиры.

Ранее в Министерстве социальной политики Свердловской области молодому человеку отказали во внесении его в список детей, оставшихся без попечения родителей. Следовательно, он не мог получить жилье.

-Прокуратура района с целью защиты жилищных прав молодого человека направила исковое заявление в Ленинский районный суд Екатеринбурга об обязании поставить заявителя на учет в целях предоставления ему жилья, - отметили в ведомстве.

После чего прокуратуре отказали в исковых требованиях. Была подана апелляция. Из-за чего молодого человека все же поставили на жилищный учет. Ему будут обязаны предоставить новую благоустроенную квартиру.