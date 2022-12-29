В Екатеринбурге поезд снес иномарку, стоящую на путях

Фото: пресс-служба уральской транспортной прокуратуры

Вечером 29 декабря поезд снес иномарку Opel, которая стояла на путях. Инцидент произошел на территории ПАО «Уральский завод тяжелого машиностроения» по улице Автомагистральной на нерегулируемом переезде. Транспортная прокуратура проводит проверку.

- Дорожно-транспортное происшествие случилось между автомобилем марки «Опель» и локомотивом Эксплуатационного локомотивного депо Егоршино. Свердловской транспортной прокуратурой выясняются причины происшествия. В случае выявления нарушений будут приняты меры реагирования, - уточнили в пресс-службе ведомства.

В мае этого года похожий инцидент произошел под Нижним Тагилом. Грузовой поезд протаранил легковушку ВАЗ-2107. По данным ГИБДД Свердловской области, водитель отвлекся, наехал на железнодорожные пути и застрял в них. Машинист поезда, увидев машину, резко затормозил, но столкновения не удалось избежать.