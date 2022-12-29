Скоростные «Ласточки» запустят в Серов и Североуральск в январе 2023 года

Маршруты запустят по инициативе главы Свердловской области Евгения Куйвашева Фото: Алексей БУЛАТОВ

Скоростные «Ласточки» запустят на север Свердловской области уже в конце января будущего года. Это случится благодаря договоренностям главы области Евгения Куйвашева с начальником Свердловской железной дороги Иваном Колесниковым.

О запуске рейсов «Ласточек» в Серов, Североуральск и другие населенные пункты просили сами свердловчане. В июле на совещании по развитию северных территорий было решено расширять направления скоростного поезда.

- Эта работа подходит к концу. Мы только что приняли на баланс два новых поезда «Ласточка», которых достаточно, чтобы организовать эти маршруты в ежедневном режиме. Время в пути не будет превышать восьми часов. Берем обязательство в течение нескольких лет сократить его на 1,5-2 часа, –отметил Иван Колесников.

Всего будет два маршрута, направляющихся на север области. Это №160 и 161. Их расписание утвердят в конце января 2023 года. В то же время запустят новые «Ласточки».