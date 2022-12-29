Конькобежка из Екатеринбурга выиграла золото на чемпионате России

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

Конькобежка из уральской столицы Екатерина Кошелева смогла выиграть золотую медаль на чемпионате России. Спортсменке не было равных на дистанции пять тысяч метров, на соревнованиях она представляет местную школу «Юность».

- Всего Екатерина Кошелева принесла в копилку сборной Свердловской области три медали: одну золотую и две серебряные, на дистанциях 1,5 тысячи метров и три тысячи метров, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Напомним, что чемпионат России по конькобежному спорту прошел в ледовом дворце Кузбасс в Кемерове, на состязания съехались 160 сильнейших атлетов из 25 регионов, также участие приняли и спортсмены из Белоруссии.