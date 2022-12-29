В Екатеринбурге осудили членов банды, укравших больше 88 миллионов у курьеров

Организатору банды назначили наказание в виде штрафа 900 тысяч рублей и 27 лет колонии Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловском областном суде осудили членов банды, нападающую на курьеров, перевозивших деньги. Мужчины украли больше 88 миллионов тысяч рублей. За это они отправятся в колонию от 12 до 27 лет.

С мая 2017 года по октябрь 2020 банда спланировала и совершила восемь нападений. Помимо этого, мужчин готовились к еще одному похищению. В апреле 2019 года банда напала на курьера на проковке екатеринбургского аэропорта. Потрепавший перевозил наличные в другой город из одного торгового центра. Применив оружие, у мужчин удалось отобрать у водителя больше 20 миллионов.

- Необходимо отметить, что последний эпизод с хищением свыше 37,7 млн. рублей был совершен осужденными в новом составе банды. Деятельность банды была пресечена сотрудниками правоохранительных органов в октябре 2020 года после задержания ее организатора, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Организатору банды назначили наказание в виде штрафа 900 тысяч рублей и 27 лет колонии. Остальных членов банды было решено осудить на 12 и 16 лет. Их также оштрафовали на сумму от 300 до 500 тысяч рублей.