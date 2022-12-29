В Камышлове открыли исправительный центр для трудоустройства осужденных

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Камышлове в рамках национального проекта «Производительность труда» открыли четвертый исправительный центр для трудоустройства осужденных. Известно, что в нем могут работать не менее 140 приговоренных к принудительным работам.

Подобные учреждения успешно работают на территории Первоуральска, Верхней Туры, Нижнего Тагила.

- Предприятие специализируется на производстве строительных материалов. Компания располагает офисными, производственными и складскими площадями, собственной ремонтно-механической базой, - отметил директор Общества с ограниченной ответственностью «К-777» Алексей Сажаев.

Кстати, осужденные, отбывающие наказание в исправительных центрах, привлекаются к труду в соответствии с трудовым законодательством, получают заработную плату, уплачивают налоги, которые идут на развитие муниципальных образований.