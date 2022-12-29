В Екатеринбурге автоинспекторы переоделись в новогодних персонажей и поздравили водителей

Для поздравления автоинспекторы нарядились в костюмы. Фото: Управление Госавтоинспекции

В Екатеринбурге автоинспекторы поздравили водителей с наступающим Новым годом. Для этого они нарядились в костюмы Деда Мороза и Снегурочки и вышли патрулировать улицы города.

Одно из мероприятий прошло в самом центре города, напротив главной елки. Курсанты Уральского юридического института МВД России также поздравили свердловчан. Они примерили на себя роль Снеговика и символа будущего года. Они вместе с сотрудниками ГИБДД останавливали автомобилистов и поздравляли их с праздником.

- Полицейские выступили с обращением к водителям о соблюдении ПДД, культурном и взаимовежливом отношении, призвали быть ответственными за свое поведение на дороге, пожелали безопасных дорог горожанам и гостям Екатеринбурга, - прокомментировали в управлении Госавтоинспекции.

Акция проходит не только в Екатеринбурге. Автоинспекторы со всей области поздравляют водителей на дорогах. Водителям и пассажирам также вручают подарки.