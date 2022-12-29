В Камышлове осудят мужчин, убивших и расчленивших своего товарища

Злоумышленники расправились с хозяином жилища, причинив ему множественные удары ножом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Камышлове будут судить двух мужчин 28 и 34 лет, которые во время алкогольного застолья убили своего товарища, еще один их знакомый получил незначительные ранения. Трагедия произошла в декабре прошлого года. Уральцы распивали спиртное, когда у них возник конфликт с 30-летним владельцем квартиры.

- Предполагая, что еще один участник застолья станет препятствием для совершения убийства, они решили припугнуть его. С этой целью в адрес мужчины была высказана угроза убийством, которая была подкреплена причинением ему незначительных ножевых ранений, - уточнили в СУ СКР по Свердловской области.

Вскоре злоумышленники расправились с хозяином жилища, причинив ему множественные удары ножом. Чтобы скрыть следы преступления, они расчленили тело погибшего электролобзиком.

В отношении преступников возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору» и «Угроза убийством». Материалы переданы на рассмотрение в суд.