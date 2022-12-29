Система платных парковок заработала в уральской столице с сентября этого года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Екатеринбурга планирует расширить зону платных парковок в разных районах города. Известно, что сейчас в уральской столице насчитывается 2600 мест для остановки автомобилей.

По данным издания 66.ru, к 2024 году их должно стать уже 12 тысяч. Заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов рассказывает, что все они будут расположены в центре города: в границах улиц от Челюскинцев до Большакова и от Московской до Восточной

Система платных парковок заработала в уральской столице с сентября этого года. При этом ранее мэрия не могла выписывать штрафы тем, кто оставляет машины в специальной зоне, но не оплачивает их пребывание там.

- На сегодняшний день выписали 6 тысяч штрафов; на очереди — еще 10 тысяч, которые зафиксированы, но еще юридически не оформлены.