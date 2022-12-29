ОАО «РЖД» и Свердловская область подписали соглашение о сотрудничестве

Подписание соглашения между СвЖД и Свердловской областью. Фото предоставлено пресс-службой РЖД

Подписи под документом поставили начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Документ определяет основные вопросы сотрудничества в целях улучшения социально-экономического развития региона, обеспечения транспортного обслуживания населения и промышленных предприятий, развития инфраструктуры железнодорожного транспорта.

В числе перспективных направлений – создание в регионе новых транспортно-логистических центров, формирование системы городского железнодорожного транспорта в Екатеринбурге, модернизация объектов пассажирского комплекса, включая обустройство современных транспортно-пересадочных узлов, развитие Свердловской детской железной дороги. Предусмотрено взаимодействие при организации межрегиональных и пригородных перевозок, в том числе с использованием скоростных электропоездов «Ласточка», а также при формировании новых туристических маршрутов на основе железнодорожного транспорта.

Начальник Свердловской железной дороги поблагодарил главу региона за четко выстроенное взаимодействие по всем направлениям деятельности.

– Соглашение, которое мы сегодня подписали, – еще более масштабное и многогранное. Мы уверенно движемся вперед, все полнее интегрируемся в экономику и общественную жизнь Свердловской области. Ведь железная дорога развивается, когда ее услуги востребованы. Мы сделаем все для того, чтобы создать условия для эффективного развития региона, комфортного транспортного обслуживания населения. Планируем в ближайшее время организовать пригородное железнодорожное сообщение между областным центром и северными районами региона, разработали концепцию создания «наземного метро» в Екатеринбурге, наращиваем необходимую инфраструктуру в рамках большого комплексного проекта «Сухой порт», – подчеркнул Иван Колесников.

Губернатор Евгений Куйвашев также отметил, что Свердловская железная дорога является для региона стратегическим партнером.

– Благодарен всему коллективу СвЖД за важный и нужный труд. Особо отмечу успехи уходящего года: новые пассажирские маршруты, в числе которых «Ласточка» в Красноуфимск, развитие агломерационных связей «Екатеринбург – Верхняя Пышма», запуск туристических исторических маршрутов, и, конечно, участие в логистических проектах. Команда магистрали справляется с обязательствами, о которых мы договорились в прошлом и позапрошлом годах, на «5 с плюсом». И это оценка не только правительства Свердловской области, об этом пишут и говорят люди, которые с удовольствием пользуются услугами Свердловской железной дороги. Благодаря новому соглашению, мы свяжем северную часть нашего региона с Екатеринбургом и не только. И, уверен, развитие «Сухого порта» самым лучшим образом скажется на экономике, на логистике, на перевозке грузов и на реализации всех тех проектов, которые мы задумали, – сказал Евгений Куйвашев.