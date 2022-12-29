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НовостиОбщество29 декабря 2022 12:48

В Красноуфимске осудят мужчину, который пытался сжечь машину знакомых

Злоумышленник хотел уничтожить иномарку Mitsubishi
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Полностью машина не сгорела, на место ЧП вызвали пожарных

Полностью машина не сгорела, на место ЧП вызвали пожарных

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Красноуфимске будут судить местного жителя, который пытался поджечь иномарку своих знакомых. Во время разбирательства выяснилось, что произошло вечером 25 ноября. В тот день мужчина, будучи пьяным, облил бензином капот легковушки Mitsubishi и поджег.

- Машина принадлежала супруге его знакомого. Умышленные действия обвиняемого повлекли за собой распространение возгорания автомобиля Mitsubishi. Злоумышленник с места преступления скрылся, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Полностью машина не сгорела, на место ЧП вызвали пожарных. Уголовное дело по статье «Покушение на умышленное уничтожение чужого имущества» передано на рассмотрение по существу в суд.