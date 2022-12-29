В Красноуфимске осудят мужчину, который пытался сжечь машину знакомых

Полностью машина не сгорела, на место ЧП вызвали пожарных Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Красноуфимске будут судить местного жителя, который пытался поджечь иномарку своих знакомых. Во время разбирательства выяснилось, что произошло вечером 25 ноября. В тот день мужчина, будучи пьяным, облил бензином капот легковушки Mitsubishi и поджег.

- Машина принадлежала супруге его знакомого. Умышленные действия обвиняемого повлекли за собой распространение возгорания автомобиля Mitsubishi. Злоумышленник с места преступления скрылся, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Полностью машина не сгорела, на место ЧП вызвали пожарных. Уголовное дело по статье «Покушение на умышленное уничтожение чужого имущества» передано на рассмотрение по существу в суд.