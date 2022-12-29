В Екатеринбурге с нового года изменится схема движения двух автобусных маршрутов

Изменение трассировки позволит оптимизировать маршруты Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге с 1 января 2023 года изменится схема движения двух автобусных маршрутов: по обновленному курсу пойдут № 06 «ТЦ МЕГА – ДМБ № 9» и № 014 «ТЦ Лента - ДМБ № 9 (поселок Шувакиш)».

- У маршрута № 014 схема движения изменится следующим образом: автобусы будут следовать через улицу Татищева в обоих направлениях, - уточнили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Маршрут № 06 при движении от торгового центра «Мега» пройдет через дублер улицы Металлургов и далее по улицам Викулова – Крауля – Токарей – Бебеля – Готвальда – Опалихинской – Бебеля – Технической – Расточной – Билимбаевской – Ангарской – Технической – Решетской – Леваневского.

В администрации добавили, что изменение трассировки позволит оптимизировать маршруты и повысить качество транспортного обслуживания горожан.