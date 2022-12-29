ФАС отменила поставление свердловского РЭК об увеличении тарифов на электричество

В ведомство поступили многочисленные обращения от горожан Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Федеральная антимонопольная служба отменила постановление свердловского РЭК о повышении дневных тарифов на электроэнергию сразу на 35%. В ведомство поступили многочисленные обращения от горожан, в итоге в действиях органа усмотрели несоответствие действующему законодательству.

- Проведенный анализ показал, что региональная энергетическая комиссия установила тарифы на электрическую энергию с нарушениями. Ведомство отменило постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области, - уточнили в пресс-службе ФАС.

В РЭК информация о решении надзорного органа поступила, там пообещали не позднее 1 февраля 2023 года установить новые тарифы на электроэнергию для населения.