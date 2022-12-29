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НовостиПроисшествия29 декабря 2022 11:32

Доверчивая тагильчанка подарила мошенникам 23 тысячи рублей

Женщина-инвалид поверила нечестной рекламе
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Женщина взяла кредит и отдала деньги мошенникам

Женщина взяла кредит и отдала деньги мошенникам

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле 49-летняя женщина-инвалид стала жертвой мошенников, которым отдала 23 тысячи рублей. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

Женщина увидела в социальных сетях объявление со ссылкой. В тексте объявления было указана информация о перечислении всем пенсионерам по 40 тысяч рублей.

Тагильчанка прошла по ссылке и прошла регистрацию, во время которой ввела персональные данные и номер телефона.

Вскоре женщине перезвонили и сказали, что она теперь – участница конкурса, но для получения 40 тысяч рублей ей нужно перевести организаторам конкурса 1 тысячу рублей.

Тагильчанка взяла в банковском приложении кредитную карту, сообщила код организаторам, после чего с карты списали 18 тысяч рублей. После этого она перевела сама еще 4 тысячи рублей. Таким образом, общая сумма ущерба составила 23 тысячи рублей.

После разговора мошенники перестали выходить на связь, а женщина обратилась в органы правопорядка.