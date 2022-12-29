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НовостиОбщество29 декабря 2022 11:13

Губернатор Ямала отправил участникам СВО новогодние подарки

Дмитрий Артюхов встретился с военнослужащими батальона «ЯМАЛ»
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Ямальцы активно помогают мобилизованным из региона

Ямальцы активно помогают мобилизованным из региона

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов встретился с военнослужащими батальона «ЯМАЛ» и передал мобилизованным участникам специальной военной операции подарки к Новому году.

Как пишет издание «Ямал 1», несколько дней назад мобилизованные из региона получили автомобили, печи-буржуйки, дизельные генераторы, а также лазерные дальномеры. Также в зону СВО отправили аптечки, средства гигиены, оргтехнику, запас обмундирование.

Также регион помогает восстановить разрушенную инфраструктуру Волновахского района в ДНР.