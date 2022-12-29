В этом году в городке установили живую ель Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ледовый городок на Площади 1905 года будет работать до 15 января. Об этом сообщили в администрации Екатеринбурга. Открытие главной праздничной площадки города состоится в пятницу, 30 декабря, в 17:00.

- В рамках открытия горожан ждет праздничная программа, а также традиционная ярмарка, фестиваль ледовой скульптуры, темой которого стало творчество уральского писателя Дмитрия Мамина-Сибиряка, аттракционы, катание с горок разной высоты, ледяные чаши, лабиринт, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Также в администрации определились, по какому графику будет работать ледовый городок в этом году. Так, праздничная площадка в свободном доступе будет с 10:00 до 03:00 с 31 декабря до 1 января и с 6 до 7 января, с 10:00 до 23:00 с 1 до 5 января и с 7 по 8 января. После праздников, с 9 января, городок будет работать с 10:00 до 22:00.

Напомним, в этом году из бюджета Екатеринбурга на ледовый городок выделили 26,2 миллиона рублей. В этом году он будет посвящен грядущему 300-летию Екатеринбурга.