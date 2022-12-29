В Екатеринбурге хотят убрать трамвайную ветку на Зеленый остров

В Екатеринбурге может исчезнуть трамвайный маршрут Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург может лишиться трамвайной ветки по улице Татищева от Викулова до Зеленого острова, где с советских времен курсирует трамвай №11. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Такая информация, по данным издания, содержится в пояснительной записке к проекту Генерального плана Екатеринбурга до 2045 года, который на данном этапе находится в процессе общественного обсуждения.

По ветке, где ходит 11-й трамвай, горожане добираются на Малый Конный полуостров и Большой конный полуостров. Другой общественный транспорт здесь не ходит.

Также в пояснительной записке есть информация о строительстве трамвайных линий в Академический район, а также в микрорайон Солнечный по улице Лучистой, ветки по улице Бориса Ельцина от 8 Марта до Челюскинцев, ветки в район Новокольцовский, продолжение ветки по Татищева, ветки на Чкалова – Большакова и ветки в Завокзальном районе.