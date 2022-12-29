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НовостиПроисшествия29 декабря 2022 9:51

Четверых парней, угнавших «Ладу» в Екатеринбурге, отправили в колонию на 1,5 года

Они угнали машину на улице 8 Марта, а задержали их на улице Самолетной
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
Обвиняемых приговорили к колонии общего режима

Обвиняемых приговорили к колонии общего режима

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на скамье подсудимых оказались четверо молодых людей в возрасте от 23 до 26 лет. Они обвинялись в угоне машины. По данным прокуратуры, в мае 2021 года поздно ночью они увидели на улице 8 Марта припаркованный автомобиль «Лада» и решили угнать его.

- Злоумышленники подошли к нему, после чего открыли капот и, убедившись, что аккумулятор на месте, через разбитое левое переднее стекло открыли водительскую дверь машины, - сообщают в прокуратуре Свердловской области. - Соединив провода зажигания, они привели мотор в рабочее состояние.

Долго ехать на угнанной машине им не удалось. На улице Самолетной их задержали сотрудники полиции. Суд признал их виновными в угоне и приговорил к реальному лишению свободы. Они получили от 1 года 2 месяцев до 1 года 4 месяцев колонии общего режима.