Жители Каменска-Уральского жалуются на нашествие мышей

Мыши напугали жителей Каменска-Уральского Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Каменска-Уральского жалуются в социальных сетях на мышей, которых стали чаще замечать у домов и в домах. Об этом пишет портал KU66.RU.

Так, например, мышей у мусоропровода заметили жители дома № 44 по улице Московской. Жильцам посоветовали с этой проблемой обратиться в Роспотребнадзор.

Жители этого же дома говорят, что регулярно видят мышей в подъезде своего дома и даже в квартирах.

На проблему отреагировали в городской администрации Каменска-Уральского. Горожанам посоветовали с этим вопросом обратиться к начальнику жилищного участка, после чего им будет сделана заявка в Центр гигиены и эпидемиологии города, специалисты которого проведут дератизацию.