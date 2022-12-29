В Екатеринбурге сотрудники ФСБ задержали двух молодых людей, пытавшихся поджечь электроподстанцию

Задержанных арестовали
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге сотрудники ФСБ задержали молодых людей, пытавшихся поджечь электроподстанцию «Панельная». Одному из них 22 года, второму 21. Об этом пишет Baza.
По данным telegram-канала, на них завели уголовное дело за подготовку к террористическому акту. Молодые люди якобы закупили бензин, бутылки, ткани и необходимые вещества, параллельно поддерживая связь с неустановленными людьми с Украины. Все это они хранили в одной из квартир на Гражданской улице.
Затем, как пишет Baza, все подготовив, в ночь на 17 декабря молодые люди отправились к электроподстанции, но по пути были задержаны сотрудниками спецслужб. Сейчас они находятся под арестом.
В ФСБ по Свердловской области «КП-Екатеринбург» сообщили, что не комментируют ситуацию.
Напомним, ранее ФСБ предотвратила теракт в ноябре. По данным ведомства, 47-летний мужчина планировал поджог военкомата Кировского района.