В Екатеринбурге сотрудники ФСБ задержали двух молодых людей, пытавшихся поджечь электроподстанцию

Задержанных арестовали Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сотрудники ФСБ задержали молодых людей, пытавшихся поджечь электроподстанцию «Панельная». Одному из них 22 года, второму 21. Об этом пишет Baza.

По данным telegram-канала, на них завели уголовное дело за подготовку к террористическому акту. Молодые люди якобы закупили бензин, бутылки, ткани и необходимые вещества, параллельно поддерживая связь с неустановленными людьми с Украины. Все это они хранили в одной из квартир на Гражданской улице.

Затем, как пишет Baza, все подготовив, в ночь на 17 декабря молодые люди отправились к электроподстанции, но по пути были задержаны сотрудниками спецслужб. Сейчас они находятся под арестом.

В ФСБ по Свердловской области «КП-Екатеринбург» сообщили, что не комментируют ситуацию.

Напомним, ранее ФСБ предотвратила теракт в ноябре. По данным ведомства, 47-летний мужчина планировал поджог военкомата Кировского района.