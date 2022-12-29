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НовостиОбщество29 декабря 2022 8:35

В центре Екатеринбурга офисное здание продают за 348 млн рублей

В нем находится Управление Представительства ХМАО - Югры
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Фото: Яндекс.Карты

Фото: Яндекс.Карты

В центре Екатеринбурга офисное здание на Горького, 47 продают за 348 млн рублей. Информация об этом появилась на сайте torgi-ru.ru. Общая площадь четырехэтажного офисного здания составляет 2,4 тысячи квадратных метров.

- Вместе со зданием продается газораспределительная система крышной автономной автоматизированной газовой котельной, в составе: подземный газопровод высокого давления, ШРП, подземный и надземный газопровод низкого давления, внутренний газопровод и газовое оборудование, - отмечается в объявлении.

Отметим, что, судя по Яндекс.Картам, в здании, выставленном на продажу, находится Управление Представительства ХМАО - Югры

Торги состоятся 24 января.