В центре Екатеринбурга офисное здание продают за 348 млн рублей

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В центре Екатеринбурга офисное здание на Горького, 47 продают за 348 млн рублей. Информация об этом появилась на сайте torgi-ru.ru. Общая площадь четырехэтажного офисного здания составляет 2,4 тысячи квадратных метров.

- Вместе со зданием продается газораспределительная система крышной автономной автоматизированной газовой котельной, в составе: подземный газопровод высокого давления, ШРП, подземный и надземный газопровод низкого давления, внутренний газопровод и газовое оборудование, - отмечается в объявлении.

Отметим, что, судя по Яндекс.Картам, в здании, выставленном на продажу, находится Управление Представительства ХМАО - Югры

Торги состоятся 24 января.