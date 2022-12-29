Обвиняемый в коррупции глава свердловского Союза десантников приехал с Донбасса на суд

Евгений Тетерин помогает отправлять домой из зоны СВО многодетных отцов и решает вопросы правозащиты мобилизованных Фото: Алексей БУЛАТОВ

Обвиняемый в коррупции глава свердловского Союза десантников Евгений Тетерин приехал с Донбасса на суд. По итогу заседание снова перенесли. В этот раз до 14 апреля 2023 года.

- Заседание отложено в связи с представленным письмом уполномоченного по правам человека Свердловской области Татьяны Мерзляковой о направлении Тетерина в качестве руководителя мобильной общественной приемной в зоне СВО, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе Верх-Исетского районного суда.

Напомним, о том, что Евгений Тетерин, находящийся под следствием, оправился в зону проведения спецоперации на Украине, стало известно 7 декабря. Тогда он не смог присутствовать из-за этого на заседании.

Позже Татьяна Мерзлякова объяснила, почему отправила в качестве своего представителя на Украину главу Союза десантников Урала. Она рассказала, что Евгений Тетерин помогает отправлять домой из зоны СВО многодетных отцов и решает вопросы правозащиты мобилизованных.