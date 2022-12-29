В Екатеринбург приедет вдова актера Владимира Этуша, чтобы представить книгу о нем

Актер Владимир Этуш с супругой Еленой. Снимок 2009 года Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В следующем году, 20 января, жители Екатеринбурга смогут встретиться со вдовой знаменитого актера Владимира Этуша. Елена Евгеньевна приедет в столицу Урала, чтобы представить читателям свою книгу «Владимир Этуш. Старый знакомый». Это будет уже вторая книга воспоминаний об известном актере. Первой была «Наш Этуш».

- Чтобы рассказать о такой глыбе, как Этуш, не то что одной – сотни книг мало. На сотню меня, конечно, не хватит, но хотя бы еще одну я написать просто обязана, - говорила Елена Этуш.

Как отмечают в фонде «Мемориал Романовых», презентация книги с участием Елены Этуш пройдет 20 января 2023 года в 19.00 в книжном магазине «Читай-Город» на улице Вайнера, 12. В фонде отмечают, что вход свободный, но необходима предварительная регистрация на сайте фонда «Мемориал Романовых». Добавим, что Владимир Этуш больше всего известен по ролям в фильмах «Кавказская пленница» и «Иван Васильевич меняет профессию».