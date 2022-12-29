В Екатеринбурге будут судить банду, снимающую колеса с дорогих машин

Уголовное дело направлено в Верх-Исетский районный суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге будут судить банду из четырех человек, снимающую колеса с дорогих машин. По версии следствия, кражи участники преступной группы совершали по ночам с мая по июнь 2022 года.

- Следуя разработанному преступному плану, обвиняемые находили подходящий им автомобиль, после чего, принимая меры конспирации, подкладывали под транспортное средство кирпичи или иные предметы, после чего спускали воздух с колес, что давало возможность снимать их в отсутствие домкрата, - рассказали в прокуратуре по Свердловской области.

Снятые колеса они помещали в заранее подготовленный автомобиль, который оставляли недалеко от места преступления на 1-2 дня. Делали они это для того, чтобы исключить риск быть пойманными по горячим следам. Но их все таки поймали с поличным.

- В момент совершения очередной кражи колес люксового внедорожника, стоимость которых составляет более 1 миллиона рублей, четверо обвиняемых были задержаны сотрудниками полиции, - добавили в прокуратуре.

Пока установлено пять краж колес бандой на сумму более 3 миллионов рублей. Однако в месте хранения похищенного имущества нашли еще 10 комплектов колес. Сейчас устанавливаются их собственники.

В зависимости от роли и степени участия четверо участников банды обвиняются по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба в крупном размере), ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба в особо крупном размере).

Уголовное дело направлено в Верх-Исетский районный суд.

Вот как прокомментировал это событие начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых:

- Успешную операцию по задержанию преступной группы, члены которой подозреваются в серии хищений дорогостоящих колес с иномарок задержали сотрудники полиции из подразделения по борьбе с организованной преступностью УУР ГУ МВД по Свердловской области при силовой поддержке бойцов «ГРОМ» на территории Верх-Исетского района Екатеринбурга. Лишь один из обвиняемых ранее уже имел проблемы с законом. В марте текущего года он освободился из ивдельской ИК №62, где отбывал срок за причастность к краже и угону (ст. 158 и 166 УК РФ). Предполагаемые любители чужого добра, отправляясь на «охоту», выбирали в качестве жертв машины импортного производства, таких как «Mersedes-Benz», «Lexus», «Range Rover», «BMW». Хотя, иногда не брезговали и менее дорогостоящими марками, типа «Toyota», «Mazda», «Huyndai» и «Kia», причиняя ущерб их владельцам на сумму до одного миллиона рублей. Идейный вдохновитель преступной группы по ходатайству сыщиков судом был арестован. Его подельники до судебного разбирательства находятся под домашним арестом и на подписке о невыезде. План по изобличению шайки воров разрабатывался под руководством начальника УУР главка Владимира Молодцова.