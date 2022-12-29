Инспекторы ГИБДД выпустили обращение к водителям перед праздниками Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ГИБДД Екатеринбурга призвали водителей в праздники пересесть на общественный транспорт. Как объяснили инспекторы, в город перед длинными выходными и после них приезжает много людей, что ухудшает обстановку на дорогах.

- Из-за притока гостей областного центра в несколько раз увеличивается плотность движения автотранспорта, возрастает риск ДТП, в связи с этим Госавтоинспекция советует жителям и гостям Екатеринбурга для экономии времени передвигаться на общественном транспорте. Будьте взаимовежливы, соблюдайте Правила дорожного движения, - обратились к горожанам в отделении пропаганды Госавтоинспекции УМВД России по Екатеринбургу.

Также инспекторы напомнили, как избежать пробок в длинные выходные. Они отметили, что одной из причин образования заторов может стать невыполнение водителями запрета выезжать на перекресток или пересечение проезжих частей, если за ним образовался затор - это вынудит водителя остановиться на пересечении проезжих частей, что создаст препятствие для движения машин в поперечном направлении.

- Перед проездом перекрестка необходимо убедиться, что автомобиль освободит пересекаемую проезжую часть и не создаст помех движущимся по ней машинам после смены сигнала светофора, - рассказали в ГИБДД.

Также водителям напомнили, что во избежание заторовых ситуаций парковать транспортное средство необходимо строго в соответствии с требованиями дорожных знаков.