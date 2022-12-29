Объект был снесен принудительно под контролем судебных приставов Фото: ГУФССП России по Свердловской области

В Екатеринбурге снесли павильон «Бистро» на Черепанова, 23. Торговая точка была установлена незаконно.

- Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга по иску администрации Верх-Исетского района вынес решение об освобождении земельного участка от незаконно размещенного нестационарного торгового объекта, - рассказали в ГУФССП России по Свердловской области.

Приставы потребовали от владельца павильона исполнения решения суда, но добровольно он так и не приступил к сносу торговой точки. Поэтому объект был снесен принудительно под контролем судебных приставов. Работы по сносу при этом проводились специализированной организацией, и заплатить за них пришлось владельцу.