Свердловская область попала в список аутсайдеров в экологическом рейтинге

Общественники отмечают, что экологическая ситуация в целом по Российской Федерации стабильно улучшается Фото: Алексей БУЛАТОВ

Общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала «Национальный экологический рейтинг» регионов России по итогам осени 2022 года. Свердловская область заняла 84-е место.

- Даже у самых отстающих регионов сводный экологический индекс превысил 50 единиц из 100, - рассказал директор природоохранных программ «Зеленого патруля» Роман Пукалов. - Это произошло впервые за 15 лет расчета «Национального экологического рейтинга».

Всего в рейтинге 89 регионов. Лидерами стали Тамбовская, Белгородская области и Республика Алтай. Общественники отмечают, что экологическая ситуация в целом по Российской Федерации стабильно улучшается. По их мнению, это происходит в том числе благодаря реализации Национального проекта «Экология» и повышенному вниманию общества и властей к проблемам экологии.