Синоптики рассказали, когда в Свердловской области похолодает до -32 градусов

По прогнозам синоптиков, в последний день 2022 года в нашем регионе похолодает Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области ожидается сильное похолодание. По прогнозам синоптиков, в последний день 2022 года похолодает до -32 градусов. Публикуем подробный прогноз погоды на ближайшие дни.

В четверг, 29 декабря, столбики термометров в дневное время на севере и в горах покажут от -19 до -24 градусов, в остальной части региона - от -11 до -16 градусов. В отдельных районах ожидается изморозь и гололедица на дорогах.

В пятницу, 30 декабря, ночью прогнозируется -15... -20 градусов, на севере -25... -30 градусов. Днем синоптики обещают -17... -22 градуса, на крайнем юге - до -12 градусов, без существенных осадков.

В субботу, 31 декабря, в ночное время столбики термометров опустятся до -20... -25 градусов, на крайнем севере - до -27... -32 градусов. Днем ожидается -15,-20 градусов, на севере до -25 градусов, на крайнем севере до -30 градусов. Также без существенных осадков.

Напомним, ранее главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко рассказала, что в новогоднюю ночь будет -13... -18 градусов ниже нуля. Кроме того, ожидаются небольшие осадки в конце декабря и на первой пятидневке января. В новогодние каникулы, по прогнозам синоптиков, потеплеет.