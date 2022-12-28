В поселке под Екатеринбургом сгорела частная баня

Пожар начался в пять утра 28 декабря Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области в поселке Пески загорелась баня. Как сообщают в ГУ МЧС по Свердловской области, пожар начался в пять утра 28 декабря.

- На площади 20 квадратных метров повреждены кровля, чердачное перекрытие и входная группа частной бани, - прокомментировали в МЧС.

Ночью в поселок приехали две пожарные машины вместе с восьмью спасателями. В 06:01 им удалось локализовать огонь, спустя пять минут удалось полностью потушить части бани. Работы спасателей полностью завершились в семь утра, когда были разобраны сгоревшие конструкции.

Также в Екатеринбурге утром 28 декабря пожарные прибыли на улицу Белореченская. Там загорелась иномарка Ford Fusion. При горении у машины повредился кузов. Потушить автомобиль удалось за несколько минут.

Ранее мы писали о пожаре в Горном Щите. Ночью 28 декабря на 17-м километре Полевского тракта загорелся склад открытого хранения пиломатериалов. Огнь охватил 300 квадратных метров.