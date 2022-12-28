Сотрудники Госавтоинспекции Екатеринбурга провели новогоднюю елку для детей

Вместе с сотрудниками ГИБДД дети водили хоровод вокруг елки. Фото: отделение пропаганды Госавтоинспекции Екатеринбурга

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД провели новогоднюю елку для детей. В этом им помогли курсанты Уральского юридического института МВД России и представители общественной организации «Офицеры России». Праздник прошел в актовом зале Госавтоинспекции.

- На новогоднюю елку пригласили ребят из отрядов юных инспекторов дорожного движения и детей сотрудников ведомства, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Полицейские нарядились в костюмы Деда Мороза и Снегурочки. Они провели для детей различные конкурсы на знание ПДД. Также все вместе они водили хоровод вокруг елки.

Для детей провели экскурсию по Госавтоинспекции. Ребята смогли не только изнутри познакомиться со службой, но и почувствовать себя в роли инспектора и посидели в патрульном автомобиле. А в конце праздника юным свердловчанам подарили сладкие наборы и наградили почетными грамотами.