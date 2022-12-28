В Екатеринбурге пожарные оперативно потушили загоревшуюся иномарку

Для тушения иномарки прибыли две спасательные машины
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге загорелась иномарка на улице Белореченская. Как утверждают в ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре поступило в семь утра 28 декабря.
Площадь, охваченная огнем, составила два квадратных метра. Однако при пожаре у иномарки Ford Fusion был поврежден кузов. Для тушения автомобиля прибыли две спасательные машины и десять пожарных.
- Пожар потушен в течение двух минут, - отметили в ГУ МЧС по Свердловской области.
Ранее мы писали о пожаре, произошедшем в Горном Щите. Там загорелся склад открытого хранения пиломатериалов. Огнем было охвачено 300 квадратных метров. Потушить его удалось только 02:37. На месте пожара работали 13 единиц техники и 46 человек личного состава. Информации о пострадавших нет.