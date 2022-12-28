В Екатеринбурге эвакуировали посетителей торгового центра «Омега»

В торговом центре произошло короткое замыкание в одном из магазинов Фото: Артем КИЛЬКИН

В Екатеринбурге в торговом центре «Омега» на Уралмаше эвакуировали посетителей. В здании сработала сигнализация из-за чего люди покинули его.

- В торговом центре не было пожара, произошло короткое замыкание на первом этаже в одном из магазинов. Поэтому и сработала система оповещения. Люди вышли, потому что об этом попросили, - рассказали «КП-Екатеринбург» в ГУ МЧС по Свердловской области.

На данный момент спасатели проверили торговый центр. Никакой опасности нет.

Напомним, вчера в Горном Щите вспыхнул пожар на складе открытого хранения пиломатериалов. Общая площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Все удалось потушить только в третьем часу ночи.

Также 27 февраля под Верхней Пышмой произошел пожар на базе отдыха. На месте сгорели три гостевых дома. Огнем было охвачено 300 квадратных метров. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились к девяти утра.