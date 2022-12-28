В Нижнем Тагиле пропала 66-летняя пенсионерка

Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

В Нижнем Тагиле волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» разыскивают пропавшую 66-летнюю Нину Александровну Маликову (Карпову). Последний раз пенсионерка выходила на связь с родными 27 декабря, с того дня нет никакой информации об ее местонахождении.

- Приметы пропавшей: рост 150 сантиметров, худощавое телосложение, волосы черные, глаза карие. Пропавшая нуждается в медицинской помощи и не ориентируется в пространстве, - сообщают добровольцы.

На момент исчезновения была одета в темно-синий пуховик, черные болоневые штаны, зимние сапоги и черную шапку.

Если вы видели Нину Маликову, сообщите любую информацию по номеру горячей линии «ЛизаАлерт» 88007005452 или позвоните по единому телефону вызова экстренных служб «112».

Ранее в Екатеринбурге волонтеры и полицейские прекратили поиски 58-летней Надежды Шабуниной, которая пропала еще 22 декабря. Женщину, которая перестала выходить на связь в Верх-Исетском районе, нашли живой.