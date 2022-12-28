В Екатеринбурге завершились поиски пропавшей 58-летней женщины

Женщину, которая перестала выходить на связь в Верх-Исетском районе, нашли живой Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге волонтеры и полицейские прекратили поиски 58-летней Надежды Шабуниной, которая пропала еще 22 декабря. Женщину, которая перестала выходить на связь в Верх-Исетском районе, нашли живой.

- Найдена, жива. Всем большое спасибо за помощь в поиске, - коротко прокомментировали в отряде «ЛизаАлерт».

Напомним, ранее в Новоуральске обнаружили мертвым 34-летнего Артема Шалыгина. Как стало известно «КП-Екатеринбург», свердловчанин пропал вечером 20 декабря. Родные Артема сообщили через местные группы, что мужчина уехал на своем внедорожнике Toyota Hilyx и не вернулся.

Кроме того, под Алапаевском ведутся поиски 36-летней женщины с тремя фамилиями. Последний раз Любовь Михайловна Белюшина, которая также известна как Погорейко и Ядрышникова, выходила на связь 22 декабря.