В поселке Свердловской области ликвидируют свалку промышленных отходов

В поселке под Красноуральском ликвидируют опасную свалку Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В поселке под Красноуральском ликвидируют свалку промышленных отходов, которую организовал «Красноуральский химический завод». Помимо нее избавиться и от шламонакопителей учреждения. Они попали в государственный реестр объектов накопленного вреда.

Свалка появилась в поселке Пригородный еще в 1954 году, в 2011 ее признали бесхозяйственным объектом. На данный момент ее площадь составляет 20 гектаров. 18 тысяч тон из них представляют опасность.

- Объект «система шламонакопителей станции нейтрализации Пригородный» также эксплуатировался ФГУП «Красноуральский химический завод» с 1956 года, с 2011 году передан ООО «Красноуральский химический завод». Указанное предприятие признано банкротом, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Их площадь больше двух гектаров, а количество отходов составляет больше 67 тысяч тонн. В связи с этим, объекты попали в реестр накопителей вреда для окружающей среды. Их должны ликвидировать до 31 декабря 2023 года.