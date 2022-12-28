В Асбесте осудят 34-летнего водителя, сбившего пешехода на «зебре»

Пострадавшего мужчину увезли в больницу с сочетанной травмой головы, туловища, конечностей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Асбесте осудят 34-летнего водителя, который сбил пешехода. В результате наезда пострадавший получил тяжелые травмы. Во время разбирательства выяснилось, что инцидент произошел в ночь на 27 февраля.

Владелец машины ехал по проспекту Ленина со скоростью примерно 84,5 километров в час при разрешенных 40 на этом участке.

- Обвиняемый, проявив преступную небрежность, скорость движения своего автомобиля до безопасной не снизил. В результате чего выехал на переход, где не уступил дорогу и допустил наезд на пешехода, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Мужчину увезли в больницу с сочетанной травмой головы, туловища, конечностей. Водитель свою вину полностью признал. Уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью» передано в суд.