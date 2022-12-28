В Ревде запустили новый газопровод

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Ревде свою работу начала новый газопровод. Благодаря его запуску 99 домов в микрорайоне Биатлон смогут подключить к газу.

- Этот газопровод построен без привлечения средств жителей и бюджета, только за счет Единого оператора газификации. Заявки на газификацию здесь подали уже более шестидесяти семей. Надеюсь, что в следующем году присоединятся остальные жители, – прокомментировал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Строительство газопровода началось еще в апреле 2022 года. И его протяженность составила одиннадцать километров. Однако помимо него был построен еще и пункт редуцирования и произведена «закольцовка» с уже существующим газопроводом. Проведенные работы обошлись в 50 миллионов рублей.

В будущем году планируется запустить еще несколько газовых проектов. Первый из них будет готов уже к концу января, еще восемь – в марте и мае.