Тренер «шоферов» пытался сменить вратаря, однако эта мера никак не помогла уральцам. Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"

Хоккейный клуб «Автомобилист» на выезде разгромно проиграл омскому «Авангарду», встреча лидеров востока завершилась со счетом 5:0 в пользу сибиряков.

В составе «ястребов» дублем отметился Сергей Толчинский, также по шайбе забросили Дамир Шарипзянов, Владимир Ткачев и Рид Буше, примечательно, что последний также мог записать на свой счет два года, однако на 18 минуте первого периода судья отменил взятие ворот.

Тренер «шоферов» пытался сменить вратаря, однако эта мера никак не помогла уральцам: Владимир Галкин упустил два броска соперника, а его напарник Игорь Бобков – три.

Для «Автомобилиста» это уже пятое поражение кряду, последний матч в году екатеринбуржцы проведут против «Сибири». Несмотря на серию проигрышей, «шоферы» сохраняют лидерство на востоке: в активе команды 61 очко в 44 матчах.