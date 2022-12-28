Врачи Нижнего Тагила спасли двух пациентов с осложненными травмами позвоночника

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Врачи из Нижнего Тагила дважды за неделю провели тяжелейшую операцию. К ним поступили пациенты с осложненными травмами позвоночника. В обоих случаях был риск смерти у пострадавших.

В городской больнице №1 провели две сложнейшие операции на позвоночник. Они были исполнены при помощи рентгенохирургической системы С-дуга. Современное оборудование появилось в больницах области для достижения целевых показателей нацпроекта «Здравоохранение».

- Это анатомически сложная операция, она проводилась по современным технологиям уровня федеральных центров. Максимально быстро удалось провести декомпрессию спинного мозга и восстановить правильную ось позвоночника. В обоих случаях операцию проводили под контролем электронного оптического преобразователя С-дуга, - прокомментировал заведующий нейрохирургическим отделением ГБ №1 Дмитрий Неволин.

На данный момент пациенты активно восстанавливаются после операции. Поскольку она прошла грамотно, никаких осложнений у поступивших нет. Врачи больницы смогут обеспечить эффективную реабилитацию.