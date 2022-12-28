Одаренные школьники из Свердловской области смогут посетить «Сириус»

Школьники 8-11 классов смогут посетить «Сириус» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Одаренные школьники из Свердловской области смогут отправиться на проектную смену в учебный центр «Сириус». Всего предоставлено 80 мест для уральских подростков.

Школьники 8-11 классов из 37 муниципальных образований области смогут уехать в Сочи с 9 по 29 января ради участия в различных проектах. Среди них есть инженерия, ИТ, новая медицина, экология и качество жизни. Всего будут реализованы 16 проектных идей.

- Уральские проектные смены направлены на то, чтобы школьники смогли реализовать проекты, идеи которых они прорабатывают с наставниками еще до проектной смены. К слову, на конкурс наставников у нас заявились представители 22 предприятий страны, география была от Архангельска до Владивостока, - рассказала заместитель первого проректора УрФУ и руководитель Уральской проектной смены Надежда Терлыга.

Во время смены школьники со всей страны объединяться в команды по пять человек и под руководством наставников будут создавать собственные проекты. Все кураторы прошли конкурсный отбор для дальнейшей работы с детьми.