Жители Екатеринбурга смогут передать новогодние подарки для мобилизованных и их семей

Волонтеры рассказывают, что чаще всего уральцы несут в павильоны сладости. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Жители и гости Екатеринбурга передать новогодние подарки для мобилизованных и членов их семей, а также смогут записать видеообращение. Накануне в центре города открылся павильон для сбора помощи, он располагается на улице Вайнера.

- Горожане могут приносить сюда сладости, игрушки, продукты питания длительного хранения, теплые вещи. В канун праздника особенно важно поддержать тех, кто находится вдали от дома, - рассказывает руководитель регионального штаба акции «Мы вместе» Евгений Дайнес.

Волонтеры отметили, что чаще всего люди несут в павильоны сладости – конфеты и шоколад.

- Этими знаками внимания они показывают бойцам, что их ждут обратно, - говорят активисты.

Павильон будет работать до 7 января включительно с 09:00 до 21:00 часов.