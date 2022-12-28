По словам градоначальника, минувший год во многом особенным Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле открылась главная елка и ледовый городок на Театральной площади. Праздничное оформление пространства в этом году посвятили героям российских и советских мультфильмов: были установлены скульптуры сказочных персонажей, световые фигуры и фотозоны.

- Пусть все позитивные начинания этого года найдут свое продолжение в следующем году. Пусть 2023 год принесет в каждый дом любовь, взаимопонимание и только добрые перемены, станет временем новых свершений и созидания, - пожелал тагильчанам мэр города.

По словам градоначальника, минувший год во многом особенным, именно в 2022 году Нижний Тагил отпраздновал трехсотлетие.

- Впервые рядом с елкой залит большой 120-метровый каток. Светодиодная подсветка льда и гирлянда «Звездное небо» создают на нем по-настоящему волшебную атмосферу. Вход на каток для всех свободный, - добавили в администрации.