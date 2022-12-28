Евгений Куйвашев подарил мальчику из Режа новогодний подарок

Мальчик получил в подарок от губернатора снегокат. Фото: департамент информационной политики Свердловской области.

Губернатор Свердловской области исполнил желание юного уральца из Режа. Восьмилетний Ваня рассказал о желанном подарке на сайте «Елка желаний».

- В надежде на удачу мы направили заявку, сыну очень понравился снегокат, который он увидел в интернете. Мы искренне рады, что Ване уделили внимание и привезли долгожданный подарок, –поделилась мама мальчика Юлия Швецова.

К семье мальчика домой приехал глава Режевского городского округа Иван Карташов. И от лица губернатора вручил Ване коробку с новым самокатом. Также подарок вручили и старшему брату мальчика, ему достался профессиональный волейбольный мяч.

В новогоднем проекте традиционно участвуют все руководители исполнительных органов госвласти Свердловской области. На 28 декабря было получено больше 80 записок с пожеланиями детей со всей области.

Ранее заместитель губернатора Павел Креков от лица главы области вручил подарок воспитаннице дома-интерната. Девочка загадала побывать в северной столице. Ее желание исполнилось в рамках проекта.