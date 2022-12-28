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НовостиОбщество28 декабря 2022 14:50

Легендарный хоккеист Павел Дацюк провел мастер-класс для начинающих спортсменов в Нижнем Тагиле

Встретиться со спортсменом удалось 40 молодым игрокам
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
После мероприятия Павел Дацюк раздавал автографы и фотографировался со всеми желающими. Фото: МБУ СШ по хоккею «Спутник»

После мероприятия Павел Дацюк раздавал автографы и фотографировался со всеми желающими. Фото: МБУ СШ по хоккею «Спутник»

Звезда мирового хоккея и уроженец Екатеринбурга Павел Дацюк устроил мастер-класс для юных спортсменов из Нижнего Тагила. Встреча с легендарным игроком прошла в МБУ СШ по хоккею «Спутник» во Дворце ледового спорта им. В. К. Сотникова.

- Проведение мастер-класса является стимулом для развития юных спортсменов. Будущие чемпионы отрабатывали вместе со звездными наставниками пасы, дриблинги, маневры с шайбой на скорости. Уделили внимание и для тренировки различных комбинаций, - рассказали в спортивной школе.

Встретиться со спортсменом удалось 40 молодым хоккеистам. После мероприятия Павел Дацюк раздавал автографы и фотографировался со всеми желающими, а всем участникам мастер-класса Павел Валерьевич вручил памятные подарки.