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НовостиОбщество28 декабря 2022 13:52

В Ханты-Мансийске открыли опорный пункт полиции

Он расположен по адресу Югорская, 9а
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Участковые будут работать на территории, где проживает больше трех тысяч человек

Участковые будут работать на территории, где проживает больше трех тысяч человек

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ханты-Мансийске открыли новый пункт полиции по адресу улица Югорская, 9а. Об этом пишет издание ugra-news.ru.

Сотрудники нового пункта будут обслуживать территорию, на которой проживает больше трех тысяч горожан. В помещении будут работать два участковых уполномоченных, а также инспектор по делам несовершеннолетних.

В городской полиции рассказывают, что горожанам станет легче обращаться в органы правопорядка, а блюстители закона смогут более оперативно разрешать конфликтные ситуации.