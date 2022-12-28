В Ханты-Мансийске открыли опорный пункт полиции

Участковые будут работать на территории, где проживает больше трех тысяч человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ханты-Мансийске открыли новый пункт полиции по адресу улица Югорская, 9а. Об этом пишет издание ugra-news.ru.

Сотрудники нового пункта будут обслуживать территорию, на которой проживает больше трех тысяч горожан. В помещении будут работать два участковых уполномоченных, а также инспектор по делам несовершеннолетних.

В городской полиции рассказывают, что горожанам станет легче обращаться в органы правопорядка, а блюстители закона смогут более оперативно разрешать конфликтные ситуации.