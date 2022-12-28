В Пыть-Яхе модернизировали очистные сооружения

Систему модернизировали на протяжении двух лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пыть-Яхе провели масштабную реконструкцию системы водоснабжения города. Год назад здесь реконструировали водоочистные сооружения №1, а теперь принимают модернизированный объект ВОС №3. Об этом сообщает телеканал ugra-tv.ru.

Скважины для добычи воды в городе открыли в 1970-е годы. Тогда горожанам поставляли нефильтрованную воду. Сейчас вода проходит очистку от механических и биологических примесей при помощи кварцевого песка и активированного угля.

Сейчас работа станции полностью автоматизирована, она управляется при помощи интернета и GSM.

После реконструкции на станции появились три независимые линии очистки, каждая из которых пропускает по четыре тысячи кубометров воды в сутки. Также здесь появилась современная система ультрафиолетового обеззараживания.