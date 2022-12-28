На улице в Нижнем Тагиле задержан парень с запрещенным веществом

Полиция задержала опасного гостя в гаражах Фото: Алексей БУЛАТОВ

На одной из улиц Нижнего Тагила стражи порядка задержали 19-летнего парня с 50 граммами героина, который он собирался продать. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

Молодого человека задержали в районе Красного Камня, который патрулировали полицейские. У гаражного кооператива по улице Карла Либкнехта стражи порядка обратили внимание на молодого человека, который вел себя подозрительно.

Мужчина что-то искал в снегу, а когда к нему подошли полицейские, что-то спрятал в карман. После этого молодому человеку пришлось проехать в отделение полиции, где нашли при нем 101 сверток с героином.

Оказалось, что задержанный прибыл в Россию всего неделю назад и снял в центре Нижнего Тагила квартиру. Наркотики опасный гость собирался расфасовать и спрятать в виде закладок в разных частях города. Теперь молодому человеку грозит реальный срок до 20 лет.