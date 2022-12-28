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НовостиОбщество28 декабря 2022 13:00

В январе на Ямал придут лютые морозы

Столбики термометров опустятся ниже отметки в – 40 градусов
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
На Ямал идут сильные морозы

На Ямал идут сильные морозы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В январе в Ямало-Ненецкий автономный округ придут сильные морозы. А в третей декаде месяца будет еще холоднее. По данным портала «Ямал 1», столбики термометров опустятся ниже отметки в – 40 градусов.

В праздники днем температура на Ямале будет колебаться от – 9 до – 19 градусов, ночью от – 14 до – 27 градусов. В последнюю декаду января местами в регионе похолодает до – 40 и ниже.

По данным синоптиков, месячное количество осадков в январе 2023 года на Ямале ожидается меньше нормы. В регионе пройдут небольшие снегопады.